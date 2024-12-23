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Марфа Алексеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Марфа Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
410
Номер в семье
5
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 410
01 | Алексей Ильич: 43 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Евдокия Евсеевна: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Любовь Алексеевна: 13 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
04 | Филипп Алексеевич: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
05 | Марфа Алексеевна: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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