Григорий Семенович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Григорий Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 409
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 409
01 | Дмитрий Евсеевич: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Яков Евсеевич: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
03 | Ксения Петровна: 73 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
04 | Семен Евдокимович: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
05 | Никита Евдокимович: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
06 | Акулина Романовна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [4] |
07 | Иван Семенович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
08 | Матвей Семенович: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
09 | Марфа Семеновна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [4] |
10 | Григорий Семенович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
11 | Анна Семеновна: 0 лет, 10 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [4] |
12 | Марфа Алексеевна: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [5] |
13 | Михаил Никитич: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [5] |
14 | Ксения Никитична: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [5] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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