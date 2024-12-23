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Ксения Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ксения Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
73
Год рождения вычисленный
1790
Номер семьи
409
Номер в семье
3
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 409
01 | Дмитрий Евсеевич: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Яков Евсеевич: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
03 | Ксения Петровна: 73 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
04 | Семен Евдокимович: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
05 | Никита Евдокимович: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
06 | Акулина Романовна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [4] |
07 | Иван Семенович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
08 | Матвей Семенович: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
09 | Марфа Семеновна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [4] |
10 | Григорий Семенович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [4] |
11 | Анна Семеновна: 0 лет, 10 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [4] |
12 | Марфа Алексеевна: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [5] |
13 | Михаил Никитич: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [5] |
14 | Ксения Никитична: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [5] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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