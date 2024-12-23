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Андрей Ильич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
глава
Номер семьи
408
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 408
01 | Андрей Ильич: 41 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Мария Андреевна: 41 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Параскева Евсеевна: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - мать [1] |
04 | Семен Ксенофонтович: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дядя [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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