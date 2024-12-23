Исай Николаевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Исай Николаевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 407
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 407
01 | Иван Николаевич: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Дарья Афанасьевна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Евдокия Ивановна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
04 | Феврония Ивановна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
05 | Иван Николаевич: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
06 | Евдокия Ильинична: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [5] |
07 | Екатерина Ивановна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [5] |
08 | Исай Николаевич: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
09 | Евдокия Сергеевна: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [8] |
10 | Евдокия Исаевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [8] |
11 | Матрона Исаевна: 0 лет, 7 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [8] |
12 | Пелагея Харитоновна: 76 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - мать [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.