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Екатерина Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
405
Номер в семье
9
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 405
01 | Алексей Харитонович: 71 год | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Андрей Харитонович: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
03 | Петр Андреевич: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [2] |
04 | Пелагея Елисеевна: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [3] |
05 | Наталия Петровна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
06 | Гликерия Петровна: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
07 | Ирина Петровна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
08 | Иван Петрович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [3] |
09 | Екатерина Петровна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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