Иван Петрович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Иван Петрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 405
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 405
01 | Алексей Харитонович: 71 год | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Андрей Харитонович: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
03 | Петр Андреевич: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [2] |
04 | Пелагея Елисеевна: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [3] |
05 | Наталия Петровна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
06 | Гликерия Петровна: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
07 | Ирина Петровна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
08 | Иван Петрович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [3] |
09 | Екатерина Петровна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
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