Татьяна Матвеевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Матвеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 404
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 404
01 | Василий Маркович: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Косьма Васильевич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
03 | Татьяна Матвеевна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [2] |
04 | Анастасия Косьминична: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
05 | Екатерина Косьминична: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
06 | Домника Косьминична: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
07 | Дарья Алексеевна: 36 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - невестка [1] |
08 | Матрона Антоновна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [7] |
09 | Екатерина Антоновна: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [7] |
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