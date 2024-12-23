Сысой Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысой Сидорович

Сысой Сидорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Сысой Сидорович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
403
Номер в семье
4
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 403
01 | Сидор Васильевич: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Андрей Сидорович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
03 | Иван Сидорович: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
04 | Сысой Сидорович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
05 | Евдокия Матвеевна: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [2] |
06 | Фекла Андреевна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
07 | Мелания Андреевна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
08 | Феодосия Андреевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
09 | Андрей Андреевич: 0 лет, 3 месяца | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [2] |
10 | Евдокия Ивановна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [3] |
11 | Прокопий Иванович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [3] |
12 | Феврония Ивановна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
13 | Семен Васильевич: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
14 | Матрона Семеновна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [13] |
15 | Марфа Васильевна: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.