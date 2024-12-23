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Анна Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
402
Номер в семье
7
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 402
01 | Семен Сергеевич: 46 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Мавра Ларионовна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Стефан Семенович: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Параскева Семеновна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
05 | Евдокия Семеновна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
06 | Марфа Семеновна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
07 | Анна Семеновна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
08 | Георгий Семенович: 0 лет, 8 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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