Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Сергеевич

Семен Сергеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Семен Сергеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
глава
Номер семьи
402
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 402
01 | Семен Сергеевич: 46 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Мавра Ларионовна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Стефан Семенович: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Параскева Семеновна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
05 | Евдокия Семеновна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
06 | Марфа Семеновна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
07 | Анна Семеновна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
08 | Георгий Семенович: 0 лет, 8 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.