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Параскева (2) Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева (2) Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
401
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 401
01 | Мария Дмитриевна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Марк Андреевич: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
03 | Стефан Андреевич: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Елена Андреевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
05 | Параскева Андреевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
06 | Параскева (2) Андреевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
07 | Анна Андреевна: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [2] |
08 | Иван Маркович: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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