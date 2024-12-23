Мария Дмитриевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Дмитриевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 401
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
- Место приписки
- д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 401
01 | Мария Дмитриевна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Марк Андреевич: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
03 | Стефан Андреевич: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Елена Андреевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
05 | Параскева Андреевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
06 | Параскева (2) Андреевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [1] |
07 | Анна Андреевна: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [2] |
08 | Иван Маркович: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.