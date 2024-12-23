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Алексей (2) Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей (2) Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
400
Номер в семье
7
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 400
01 | Никита Андрианович: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Евдокия Ермолаевна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Яков Андрианович: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - брат [1] |
04 | Мария Андриановна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сестра [1] |
05 | Алексей Богданович: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [4] |
06 | Дарья Богдановна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [4] |
07 | Алексей (2) Богданович: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [4] |
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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