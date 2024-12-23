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Дарья Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
397
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 397
01 | Михаил Ларионович: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Дарья Васильевна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Василий Михайлович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Елена Ильинична: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [3] |
05 | Фекла Васильевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [3] |
06 | Игнатий Васильевич: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [3] |
07 | Семен Ларионович: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - брат [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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