Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Егорович

Дмитрий Егорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дмитрий Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
глава
Номер семьи
396
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 396
01 | Дмитрий Егорович: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Ксения Ивановна: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Евдокия Дмитриевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
04 | Татьяна Тимофеевна: 63 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - мать [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.