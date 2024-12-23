Калинник Ларионович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Калинник Ларионович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 394
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 394
01 | Дмитрий Ермолаевич: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Мавра Косьминична: 54 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Ларион Дмитриевич: 29 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Параскева Дмитриевна: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Яков Дмитриевич: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Михаил Дмитриевич: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
07 | Алексей Дмитриевич: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
08 | Анастасия Дмитриевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
09 | Александра Дмитриевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
10 | Екатерина Михайловна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
11 | Калинник Ларионович: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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