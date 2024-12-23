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Екатерина Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
394
Номер в семье
10
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 394
01 | Дмитрий Ермолаевич: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Мавра Косьминична: 54 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Ларион Дмитриевич: 29 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Параскева Дмитриевна: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Яков Дмитриевич: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Михаил Дмитриевич: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
07 | Алексей Дмитриевич: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
08 | Анастасия Дмитриевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
09 | Александра Дмитриевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
10 | Екатерина Михайловна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
11 | Калинник Ларионович: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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