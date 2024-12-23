Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Иосифовна

Анастасия Иосифовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Иосифовна
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
392
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 392
01 | Игнатий Михайлович: 29 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Анастасия Иосифовна: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Филипп Игнатьевич: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Анна Игнатьевна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.