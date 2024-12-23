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Анастасия Трофимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Трофимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
391
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 391
01 | Михаил Петрович: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Анастасия Трофимовна: 50 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Павел Михайлович: 20 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Акулина Михайловна: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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