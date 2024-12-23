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Наталия Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
390
Номер в семье
4
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 390
01 | Акулина Никитична: 75 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Павел Артемьевич: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Матрона Ивановна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [2] |
04 | Наталия Павловна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
05 | Анна Павловна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
06 | Максим Федорович: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - племянник [1] |
07 | Ксения Васильевна: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [6] |
08 | Василий Максимович: 0 лет, 8 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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