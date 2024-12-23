Елена Авраамовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Елена Авраамовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 68
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 386
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 386
01 | Елена Авраамовна: 68 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Стефан Дмитриевич: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Тимофей Дмитриевич: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Яков Дмитриевич: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Яков (2) Дмитриевич: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Мария Константиновна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
07 | Петр Тимофеевич: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
08 | Домника Васильевна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [4] |
09 | Василий Яковлевич: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [4] |
10 | Анна Яковлевна: 20 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [5] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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