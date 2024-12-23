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Елена Авраамовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Елена Авраамовна
Пол
жен
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
глава
Номер семьи
386
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 386
01 | Елена Авраамовна: 68 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Стефан Дмитриевич: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Тимофей Дмитриевич: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Яков Дмитриевич: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Яков (2) Дмитриевич: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Мария Константиновна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
07 | Петр Тимофеевич: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
08 | Домника Васильевна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [4] |
09 | Василий Яковлевич: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [4] |
10 | Анна Яковлевна: 20 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [5] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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