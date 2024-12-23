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Мария Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Мария Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
385
Номер в семье
8
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 385
01 | Агафия Петровна: 48 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Андрей Стефанович: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Василий Стефанович: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Антон Стефанович : 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Яким Стефанович: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Евдокия Ефимовна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [2] |
07 | Марфа Андреевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
08 | Мария Андреевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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