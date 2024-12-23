Мария Андреевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Андреевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 385
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 385
01 | Агафия Петровна: 48 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Андрей Стефанович: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
03 | Василий Стефанович: 21 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Антон Стефанович : 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Яким Стефанович: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Евдокия Ефимовна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [2] |
07 | Марфа Андреевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
08 | Мария Андреевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [2] |
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