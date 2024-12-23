Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Васильевич

Дмитрий Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дмитрий Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [6]
Номер семьи
384
Номер в семье
8
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 384
01 | Иван Федорович: 36 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Мария Андреевна: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Григорий Иванович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Агрипина Ивановна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Параскева Ивановна: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
06 | Василий Петрович: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - племянник [1] |
07 | Александра Леоновна: 33 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [6] |
08 | Дмитрий Васильевич: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [6] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.