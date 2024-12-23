Иван Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Иван Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 384
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 384
01 | Иван Федорович: 36 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Мария Андреевна: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Григорий Иванович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Агрипина Ивановна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Параскева Ивановна: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
06 | Василий Петрович: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - племянник [1] |
07 | Александра Леоновна: 33 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [6] |
08 | Дмитрий Васильевич: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [6] |
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