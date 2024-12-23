Анастасия Николаевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анастасия Николаевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 382
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 382
01 | Николай Никитич: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Ольга Андреевна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Анастасия Николаевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
04 | Матрона Николаевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Семен Николаевич: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Елисей Никитич: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - брат [1] |
07 | Петр Никитич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - брат [1] |
08 | Наталия Ивановна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [6] |
09 | Параскева Елисеевна: 0 лет, 2 месяца | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [6] |
10 | Мария Андреевна: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - мать [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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