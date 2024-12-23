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Николай Никитич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Николай Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
глава
Номер семьи
382
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 382
01 | Николай Никитич: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Ольга Андреевна: 28 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Анастасия Николаевна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
04 | Матрона Николаевна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Семен Николаевич: 0 лет, 11 месяцев | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Елисей Никитич: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - брат [1] |
07 | Петр Никитич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - брат [1] |
08 | Наталия Ивановна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [6] |
09 | Параскева Елисеевна: 0 лет, 2 месяца | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [6] |
10 | Мария Андреевна: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - мать [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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