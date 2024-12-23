Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Ивановна

Екатерина Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
379
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 379
01 | Захар Семенович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Павловна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Захарович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Илья Захарович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Семен Богданович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анна Семеновна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Екатерина Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Анна Ивановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.