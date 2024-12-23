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Евфросиния Иосифовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евфросиния Иосифовна
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
378
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 378
01 | Иосиф Иванович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Александра Ивановна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Егор Иосифович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Тимофей Иосифович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евфросиния Иосифовна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ефимия Сергеевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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