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Мария Карповна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Мария Карповна
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
невестка [1]
Номер семьи
377
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 377
01 | Яков Иванович: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Васса Федоровна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Яковлевич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Алексей Яковлевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Матвей Яковлевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Мария Карповна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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