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Косьма Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Косьма Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава
Номер семьи
376
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 376
01 | Косьма Васильевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Ивановна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Дарья Косьминична: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Александр Косьмич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анисим Косьмич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Мария Косьминична: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Татьяна Косьминична: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Евдокия Косьминична: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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