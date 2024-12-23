Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Ивановна

Ксения Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ксения Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
375
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 375
01 | Иван Васильевич: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Гавриловна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Иванович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ксения Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Надежда Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Варфоломей Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Мелания Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Агрипина Ивановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Федор Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Александра Ивановна: 0 лет, 7 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.