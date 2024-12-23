Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Ивановна

Акулина Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
373
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 373
01 | Ирина Архиповна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Григорий Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Акулина Ивановна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.