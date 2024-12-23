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Никита Косьмич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никита Косьмич
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
370
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 370
01 | Петр Евтихиевич: 73 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Косьма Петрович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Стефан Петрович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Дарья Дорофеевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Никита Косьмич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Ермолай Косьмич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Мария Косьминична: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Гликерия Максимовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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