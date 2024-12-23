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Стефан Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
368
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 368
01 | Иван Александрович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марина Кононовна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Татьяна Ивановна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Николай Иванович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анастасия Карповна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - |
07 | Ефимий Васильевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
08 | Евдокия Васильевна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Анна Васильевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
10 | Надежда Дмитриевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
11 | Анна Ефимовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
12 | Марфа Ефимовна: 0 лет, 7 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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