Татьяна Ильинична
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Ильинична
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 367
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 367
01 | Михаил Алексеевич: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Михайловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Федор Михайлович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Авраам Михайлович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Богдановна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Татьяна Ильинична: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Мария Аврааиовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Елена Авраамовна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
09 | Ирина Авраамовна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
10 | Василий Авраамович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Елена (2) Авраамовна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
12 | Матрона Ивановна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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