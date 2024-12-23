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Федор Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
367
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 367
01 | Михаил Алексеевич: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Михайловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Федор Михайлович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Авраам Михайлович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Богдановна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Татьяна Ильинична: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Мария Аврааиовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Елена Авраамовна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
09 | Ирина Авраамовна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
10 | Василий Авраамович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Елена (2) Авраамовна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
12 | Матрона Ивановна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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