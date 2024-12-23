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Никифор Ильич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никифор Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
366
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 366
01 | Евдокия Александровна: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Федор Ильич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Никифор Ильич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Параскева Дмитриевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Матрона Якимовна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Ефим Федорович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Андрей Федорович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Евдокия Федоровна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Федор Федорович: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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