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Пелагея Данииловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Данииловна
Пол
жен
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
глава
Номер семьи
365
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 365
01 | Пелагея Данииловна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Ивановна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Алексей Иванович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Иванович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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