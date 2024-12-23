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Дарья Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
361
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Брюшневка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 361
01 | Харитон Андреевич: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феодора Федоровна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Харитоновна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Феодосия Харитоновна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Харитонович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Дарья Андреевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
07 | Мавра Харитоновна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
08 | Фекла Харитоновна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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