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Сергей Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Сергей Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
360
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Брюшневка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 360
01 | Василий Яковлевич: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Дорофеевна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Филипп Васильевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Васильевич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Варфоломей Васильевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Иустиния Васильевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Сергей Васильевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Феодосия Константиновна: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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