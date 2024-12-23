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Андрей Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Семенович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
4
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
359
Номер в семье
11
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 359
01 | Василий Ларионович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Алексеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Косьма Васильевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Семен Васильевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Васильевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Марфа Васильевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Евдокия Тимофеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Василий Косьмич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Георгий Косьмич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Анна Ефимовна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Андрей Семенович: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
12 | Федор Павлович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - |
13 | Матрона Стефановна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - двоюродная сестра [12] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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