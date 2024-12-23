Марфа Васильевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Марфа Васильевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 359
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 359
01 | Василий Ларионович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Алексеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Косьма Васильевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Семен Васильевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Васильевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Марфа Васильевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Евдокия Тимофеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Василий Косьмич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Георгий Косьмич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Анна Ефимовна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Андрей Семенович: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
12 | Федор Павлович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - |
13 | Матрона Стефановна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - двоюродная сестра [12] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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