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Елена Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Елена Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
357
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 357
01 | Ирина Ивановна: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Никитична: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
03 | Иван Петрович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Евдоким Петрович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Параскева Петровна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Евдокия Богдановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Елена Богдановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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