Федор Герасимович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Федор Герасимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- сын [7]
- Номер семьи
- 356
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 356
01 | Иван Иванович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Захаровна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Ирина Ивановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Евдокия Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Герасим Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Анна Егоровна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Федор Герасимович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
10 | Марина Васильевна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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