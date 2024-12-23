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Герасим Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Герасим Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
356
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 356
01 | Иван Иванович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Захаровна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Ирина Ивановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Евдокия Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Герасим Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Анна Егоровна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Федор Герасимович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
10 | Марина Васильевна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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