Макарий Давидович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Макарий Давидович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 355
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 355
01 | Авраам Гаврилович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Ефремовна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Авраамович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Давид Авраамович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Феврония Никифоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Параскева Давидовна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
07 | Макарий Давидович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Агафия Косьминична: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
09 | Анисия Ивановна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Антон Дементьевич: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
11 | Матрона Назаровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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