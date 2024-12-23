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Параскева Давидовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Давидовна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
355
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 355
01 | Авраам Гаврилович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Ефремовна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Авраамович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Давид Авраамович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Феврония Никифоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Параскева Давидовна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
07 | Макарий Давидович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Агафия Косьминична: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
09 | Анисия Ивановна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Антон Дементьевич: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
11 | Матрона Назаровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [10] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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