Акулина Михайловна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Акулина Михайловна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 354
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Поддубинка, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 354
01 | Анна Михайловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Венедиктович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Дарья Венедиктовна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Богданович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Богдановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Елена Богдановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Агафия Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Татьяна Алексеевна: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Мелания Михайловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
10 | Акулина Михайловна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
11 | Иван Михайлович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
12 | Анна Богдановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [9] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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