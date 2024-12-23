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Анна Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
354
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Поддубинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 354
01 | Анна Михайловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Венедиктович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Дарья Венедиктовна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Богданович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Богдановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Елена Богдановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Агафия Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Татьяна Алексеевна: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Мелания Михайловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
10 | Акулина Михайловна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
11 | Иван Михайлович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
12 | Анна Богдановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [9] |
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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